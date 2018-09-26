В Краснодаре на время забега «Город 225» ограничат движение транспорта

Во время проведения соревнований 30 сентября с 7:00 до 12:00 будут закрыты для проезда несколько улиц в центральной части города.

«Осенний забег посвящен 225-летнему юбилею краевой столицы. Ожидается несколько тысяч участников и почти столько же зрителей. Это будет большой праздник спорта от компании «Высшая лига». Мы просим водителей с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Для обеспечения безопасности участников и зрителей легкоатлетического забега с 7:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Красной — от Офицерской до Пашковской, по Шоссе Нефтяников — от Офицерской до Гаврилова, по Буденного — от Красноармейской до Рашпилевской, по Красноармейской — от Длинной до Буденного.

Также с 7:00 29 сентября до 12:00 30 сентября отрезок по четной стороне улицы Буденного от Красной до Красноармейской освободят от транспорта. С 8:00 до 18:00 вдоль здания администрации его закроют для проезда. С 20:00 29 сентября запрет на парковку вступит в силу на участках улицы Красной — от Офицерской до Пашковской, по Шоссе Нефтяников — от Офицерской до Гаврилова, по Буденного — от Красноармейской до Рашпилевской, по Красноармейской — от Длинной до Буденного.

По данным организаторов, трасса забега будет закрыта ориентировочно до 11:30 30 сентября.

Маршрут забега «Город 225» пролегает по главной улице Краснодара — от войскового собора Александра Невского до кинотеатра «Аврора». В спортивной программе три дистанции: 10 км, эстафета 2×5 и «Детская миля» 1,6 км в двух возрастных группах: до шести лет и от семи до 14 лет.

Сотрудники компаний и организаций Краснодара поведут борьбу за «Кубок корпораций» в двух номинациях — самая скоростная и самая многочисленная команды. Ожидается, что на старт выйдут участники из 70 городов 15 регионов страны — от Крыма до Забайкалья. Первый старт состоится в 9:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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