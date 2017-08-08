В Краснодаре на выставке «Осетинский колорит» представят 150 работ

Ее откроют в краевом выставочном зале изобразительных искусств 15 августа.

Выставку организует региональное отделение Союза художников России в Республике Северная Осетия-Алания. В экспозицию войдут 150 работ от 91 автора. Среди них Владимир Айларов, Марат Кесаев, Наталья Караева, Павел Хасиев, Николай Василенко, Алибек Кадиев.

Посетители смогут увидеть работы народного декоративно-прикладного искусства: от резьбы по дереву до украшений и гобеленов. Ожидается, что экспозиция познакомит гостей с актуальными направлениями культуры и искусства Северной Осетии.

Выставка продлится до 7 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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