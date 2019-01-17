В Краснодаре на выставке покажут исторические картины художника Павла Рыженко

Экспозиция «Судьба державы» откроется 1 февраля в Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко.

На выставке представят серию большеформатных холстов, на которых изображены сцены тысячелетней российской истории от Князя Святослава до победного 9 мая 1945 года.

«Главный лейтмотив экспозиции — обретение веры, следование христианским истинам и горькая расплата за отступничество от нее в годы создания инфернального большевистского «рая на земле»», — рассказали в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Павел Рыженко — заслуженный художник России. Окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества. Работал в Студии военных художников имени М. Б. Грекова, был признанным мастером диорам.

Выставка будет работать с 1 февраля по 10 марта.