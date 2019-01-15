В Краснодаре на выставке показали мамонта и саблезубого тигра

В музее Фелицына на выставке «Гиганты Ледникового периода» представили доисторических животных и других древних обитателей Земли.

Экспонаты выглядят максимально реалистично, двигаются и издают характерные звуки. Любопытные факты о них рассказывают экскурсоводы. Для детей это не просто развлечение, а по-настоящему живые учебники по истории, зоологии и географии.

«Эта выставка имеет отношение и к территории края. Дело в том, что в те годы на территории Краснодарского края тоже обитали древние животные. Они частично представлены. Это мамонт, саблезубый тигр и другие», — рассказала заведующая экскурсионным отделом Краснодарского музея-заповедника имени Фелицына Светлана Катунина.

На выставке работает игротека: барельефный стол и пазлы для самых юных посетителей. Совершить тур в «Ледниковый период» в Краснодаре можно до 3 марта.