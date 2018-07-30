В Краснодаре на выставке представят картины Ивана Шишкина

Экспозиция «Иван Шишкин» откроется в музее имени Коваленко 31 июля.

Посетители увидят картины Шишкина из коллекции Краснодарского художественного музея — например, карандашные рисунки «Пейзаж» и «Сосны».

Художник также владел техникой рисунка пером. Среди таких работ — «Пейзаж с гуртом овец» и «Камни».

«Художник прибегал к ней во все периоды своего творчества. Его рисунки пером представляют собой завершенный художественный образ, волнующий своим жизненным содержанием», — рассказали в пресс-службе музея.

Выставка будет работать до 11 ноября.

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