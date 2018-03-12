В Краснодаре на выставке представят саксонские алебарды XVI -XVII веков

Экспозицию «Живая летопись: из коллекций Кубанского Войскового музея (1879-1912)» откроют в музее имени Е. Д. Фелицына 13 марта.

Выставка, которую представят в Фелицынском зале, посвящена 170-летию со дня рождения Евгения Фелицына и первым коллекциям основанного им музея. В первой части экспозиции воссоздана атмосфера кабинета ученого. Здесь посетители увидят мебель эпохи, библиотеку Фелицына, сделанные им фотографии, гербарий, собранный в XIX — начале ХХ века.

Во втором разделе выставки будут размещены предметы из первых коллекций музея: русские костюмы, персидское оружие и керамика, холодное индийское и китайское оружие, блюдо в стиле барокко первой половины XVIII века. Многие из них покажут посетителям впервые за 130 лет существования музея.

«Эти интереснейшие раритеты, передавались музею безвозмездно его дарителями. Например, купец Маковкин пожертвовал коллекцию из более 200 предметов, в их числе две саксонские алебарды XVI и XVII веков. Одна из них с монограммой курфюрста саксонского Фридриха-Августа I, таких было изготовлено всего 72 в период 1694-1697 годов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе музея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 5 марта почтили память Евгения Фелицына. В краснодарском музее откроют именной зал Евгения Фелицына.

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