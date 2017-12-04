В Краснодаре на выставке «ЮГАГРО» компания DuPont Pioneer представила семена

Фермерам представили гибриды кукурузы, подсолнечника и рапса, которые обеспечат высокий и стабильный урожай.

Компания DuPont Pioneer с этого года начала работать с российскими клиентами напрямую, без дистрибьюторов. По словам специалистов, это сделано для того, чтобы оказывать постоянную поддержку аграриям и оперативно реагировать на их просьбы.

Множество клиентов компании есть и в Краснодарском крае. Стенд компании был одним из самых посещаемых на выставке. Аграрии получали консультации и могли купить семена с гарантией хорошего урожая.

«Краснодарский край — это житница России. Житница России требует лучшие семена, лучшие гибриды, лучшие сорта, для того чтобы получать наибольший урожай. Это то, что компания «Пионер» может предоставить нашим покупателям», — сказал генеральный директор DuPont Pioneer в России Александр Козачков.

Компания является мировым разработчиком и поставщиком современных технологий в области растениеводства и работает более чем в 100 странах. Как отмечают сотрудники, ставка в развитии делается на науку и сервис. Постоянно разрабатываются новые гибриды: с защитой от паразитов, устойчивостью к засухе или ливням.

Аграрии получают качественное обслуживание на всех этапах работы. Это позволяет стабильно заниматься сельским хозяйством в любых условиях. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте.

Вернуться на ленту

Источник