В Краснодаре на выставке «ЮГАГРО» обсудят экспортный потенциал российского АПК

Деловая программа агропромышленной выставки включает 35 мероприятий, составляющих в общей сложности почти 70 часов.

Центральным мероприятием деловой программы 28 ноября станет пленарное заседание на тему «Экспортный потенциал российского АПК: возможности и риски». На заседании выступят замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, зампредседателя ЗСК Александр Трубилин, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Участники пленарного заседания обсудят основные экспортные товары, перспективные направления аграрного экспорта, в частности продукции переработки, что является приоритетной задачей для развития экспорта, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы выставки.

Конференция «Состояние, проблемы и перспективы развития овощеводства и садоводства в РФ», которая пройдет 28 ноября, будет посвящена вопросам производства овощей и фруктов в стране, государственной поддержки овощеводства, семеноводства и питомниководства. Участники обсудят вопросы отрасли, затрагивающие конкурентоспособность отечественной плодоовощной продукции, механизмы льготного кредитования предприятий и способы оптимизации производств, создание сельскохозяйственных коопераций, перспективные направления развития овощеводства и плодоводства.

На круглом столе «Проблемы взаимодействия тепличных комплексов с сетевыми ретейлерами» 29 ноября расскажут о сбыте произведенной продукции. Представители сетевых ретейлеров, руководители тепличных комплексов и представители банков обсудят вопросы взаимодействия, пути повышения взаимного доверия, схемы работы для продвижения отечественной продукции. Участники круглого стола обсудят, как прогнозировать объемы поставки и ценообразование при реализации тепличной продукции в сети, проблемы приемки и определение качественных характеристик тепличной продукции.

Конференция «Актуальные вопросы и новшества современных технологий по ореховодству» пройдет 30 ноября. В числе приглашенных спикеров — руководитель сельхозпредприятия Gospodarul Rediu Николай Киктенко (Республика Молдова), доцент кафедры плодоводства и виноградарства Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Дмитрий Потанин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО» пройдет с 28 ноября по 1 декабря в ВКК «Экспоград Юг». В выставке примут участие 676 компаний.

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