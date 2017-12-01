В Краснодаре на выставке «ЮГАГРО» представили инновационную сеялку

Пропашную сеялку, которая поставила мировой рекорд по скорости — 500 га за 24 часа, представила на выставке «ЮГАГРО» компания Vaderstad.

В выставочный зал шведские производители привезли компактный дисковый культиватор и комбинированные агромашины. Эта техника позволяет за один проход по полю подготавливать почву, вносить удобрения и сеять промежуточные культуры. Агромашины привлекают внимание не только цветной броней, но и своей универсальностью.

«На протяжении своей истории Vadеrstаd пять раз выводил на рынок продукты, которые становились после этого стандартом отрасли. Это такие продукты, как сеялка комбинированного типа Rapid. То есть если раньше сев пропашных культур на скорости больше 10 км/час был фантастикой, то сейчас мы сеем на скорости 20 км/час. И при этом качество сева даже выше, чем было раньше», — сказал генеральный директор российского представительства Vadеrstаd Евгений Жилкин.

Компания на Кубани уже десять лет. И по словам фермеров, изобретения шведов помогают получить максимальный урожай и качественно подготовить почву к будущей жатве. Эти помощники многофункциональны, одна машина заменяет сразу несколько.

Компания работает на европейском рынке больше 50 лет и выпускает десятки видов сельхозтехники. Каждую новинку сначала долго тестируют на разных почвах и в разных условиях. И только потом пускают в серию.

Всего за пару дней работы «ЮГАГРО» шведы заключили десяток контрактов с аграриями региона. Парк сельхозтехники красно-желтые машины пополнят в ближайшее время.

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