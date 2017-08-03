В Краснодаре на выставке живописи «Нежная красота нашей жизни» представят 50 работ

В краевом выставочном зале изобразительных искусств 8 августа откроется персональная выставка Татьяны Зарецкой из Ростова-на-Дону.

Свои работы художница представит в Краснодаре впервые. В экспозицию войдут 50 живописных работ. В основном изображены цветы. Гости увидят такие серии как «Нежные лепестки маков», «Ирисы», «Фруктовые леденцы».

Художница использует светлые тона в своей палитре. Выставка продлится до 13 августа.

Татьяна Зарецкая окончила художественную школу, посещала студию В. И. Суворова в Ленинграде. В 1981 году она поступила в ВХПУ имени Мухиной. На творчество Зарецкой повлияли работы деда — живописца С. М. Медведева. Он был художником во время Великой Отечественной войны.

Работы Зарецкой находятся в частных коллекциях России, США, Великобритании, Германии и Японии, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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