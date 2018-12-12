В Краснодаре на хуторе Копанском появится новое кладбище

Там определили большой массив земель, предназначенный для захоронений.

«Окончательно Славянское кладбище пока не закрывается, потому что там еще остаются территории, на которых возможны захоронения. У нас были определены земельные участки под строительство крематория на Славянском кладбище. С учетом того, что этот проект там не будет реализован, мы поменяем категорию и оставим эти участки, в том числе для захоронений», — рассказал 12 декабря на брифинге в Краснодаре мэр города Евгений Первышов.

Первая очередь проекта на хуторе Копанском уже завершена: с аллеями, с разбивкой и необходимыми хозпостройками. Первышов добавил, что будет возможность организации семейных захоронений.

Планируется реализовать проект по строительству крематория-колумбария.

«Рассматриваем вопросы возможности определения территории, которую можно будет разбить на участки, относящиеся к той или иной религиозной конфессии», — отметил мэр.

Установят определенные требования по параметрам надгробий и их высоте. Будет полностью запрещена установка каких-либо ограждений — проект реализуют в европейском стиле, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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