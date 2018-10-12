В Краснодаре на хуторе Ленина построят котельную и реконструируют водозабор

Глава города Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко обсудили с жителями хутора решение проблем с тепло- и водоснабжением, а также вопросы ремонта дорог.

Встреча состоялась в актовом зале нового здания школы № 61.

«Хутор Ленина — полноценный микрорайон Краснодара. Развитие инженерной и социальной инфраструктуры здесь необходимо вести так же активно, как и на других городских территориях. Встречи с жителями помогают расставить приоритеты и выстроить очередность выполнения задач, получить обратную связь», — сказал Евгений Первышов.

Один из наболевших вопросов — частые отключения горячей воды в многоквартирных домах. Как рассказал директор филиала «АТЭК», в настоящий момент из схемы поставки данной услуги исключен посредник. В результате жильцы смогли напрямую заключить договор с ресурсной организацией — филиалом «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго».

Директор филиала Виталий Харченко отметил, что при подготовке к отопительному сезону модернизированы существующие котлы. Кроме того, для повышения надежности и качества отопления в начале 2019 года на хуторе Ленина «АТЭК» построит новую котельную.

В модернизации также нуждается водозабор хутора Ленина. Как отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, сейчас идет его реконструкция, качество воды станет заметно лучше. Кроме того, «Краснодар Водоканал» построит новый водопровод для нескольких улиц хутора. В настоящий момент готовят проектно-сметную документацию.

На встрече также обсудили необходимость ремонта дорог и тротуаров. Жители отметили, что нужно привести в порядок улицы Казачью, Раздольную, Сторожевую-1, построить тротуары на Наримановской, Вольной, Стременной.

Евгений Первышов отметил, что в Краснодаре в 2019 году продолжат реализацию приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». При планировании работ будут обязательно учтены предложения жителей хутора. Глава города подчеркнул, что в течение 2017 и 2018 годов в Краснодаре и пригородных населенных пунктах отремонтировали более 160 км дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Фото пресс-службы администрации Краснодара

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