В Краснодаре на ярмарке представят 200 видов меда

Ярмарка «Медовый и Яблочный Спас» будет работать на Пушкинской площади с 9 по 20 августа с 10:00 до 22:00.

На ней представят более 200 видов меда из разных регионов России. Желающие могут попробовать сезонные ягоды и фрукты, а также восточные сладости, конфеты и выпечку городских кондитерских. На площади установят детскую площадку с аттракционами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Городском саду 19 августа в 10:00 откроют выставку народных художественных ремесел, посвященную Яблочному Спасу. Для посетителей народные умельцы проведут мастер-классы. С 16:00 на творческих площадках Городского сада будут работать анимационные группы для детей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

В этот же день в 11:00 в Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств откроют выставку в честь православного праздника. В экспозицию войдут более 2 тыс. работ. Это произведения художников и фотографов из всех муниципалитетов края. Мастера раскроют в них темы православной веры, казачества, урожая и плодородия.

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