В Краснодаре на участке улицы Кирова запретят парковаться и останавливаться

Запрещающие знаки установят с 1 мая на участке от улицы Горького до Пашковской.

Планировалось, что запрет на парковку и остановку на участке улицы Кирова вступит в силу с 1 августа, однако дату установки дорожных знаков перенесли на 1 мая. Это связано с тем, что водители автомобилей систематически нарушают правила, оставляя транспорт на трамвайных путях. Из-за этого сбивается график движения общественного транспорта.

Водителям нужно быть внимательными при проезде по участку улицы Кирова, где начнут действовать знаки, и четко следовать их предписаниям, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.