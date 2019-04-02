В Краснодаре на улице Кругликовской запретят остановку и стоянку транспорта

Организация дорожного движения изменится с 22 апреля.

На участке улицы Кругликовской между улицами Академика Пустовойта и Восточно-Кругликовской установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

«Эти меры вводятся для безопасности движения на участке Кругликовской с двухсторонним движением, так как припаркованные с двух сторон транспортные средства создают угрозу для возникновения заторовых ситуаций и ДТП. Объезжая припаркованные автомобили, водители вынуждены совершать дополнительные маневры и выезжать на встречную полосу движения», — отметили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей призывают быть внимательными при проезде по этому участку, где начнут действовать запрещающие дорожные знаки, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.