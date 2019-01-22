В Краснодаре на улице Петра Метальникова завершили этап строительства коллектора

Специалисты соединили два участка канализационной трубы — на Петра Метальникова и Российской. Единая магистраль позволит отводить дождевую воду.

«Врезка в коллектор, произведенная под проезжей частью на перекрестке двух улиц, уже выполнена, в данный момент производится армирование. По завершении работ специалисты разровняют участок дороги, выполнят благоустройство. Транспортное движение по улице Петра Метальникова, перекрытое для монтажа недостающего участка коллектора, планируют восстановить в течение месяца», — сказал директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов.

На этом этапе выполнили строительство недостающего участка коллектора от улицы Петра Метальникова до Российской, с врезкой в существующую там сеть. Проложено 207 м канализационной трубы диаметром 1,6 тыс. мм. Построили соединительную камеру, где стыкуются оба участка. Канализационную трубу прокладывали под проезжей частью улицы Петра Метальникова, открытым способом с разрытием. Для этого пришлось ограничить движение транспорта по одной из сторон улицы.

Как отметил Артем Аганов, достройка недостающих участков магистрального ливневого коллектора идет под личным контролем мэра Краснодара Евгения Первышова. В видеообращении к горожанам он рассказывал о сложностях и возможных сроках работ по достройке участков коллектора.

К завершению сейчас также близится следующий этап строительства масштабной системы водоотведения — прокладка канализационной трубы протяженностью 900 м по улице Московской. Идет монтаж участка трубопровода диаметром 800 мм — от улицы Автомобильной до Петра Метальникова. Проложили около 700 м. Эта труба будет врезана в коллектор, что позволит создать систему ливнеотведения для улицы Московской.

Одновременно подрядчик ведет работу по достройке мощной насосной станции — КНС-3 в районе улицы Петра Метальникова. Она обеспечит сброс ливневых стоков.

В завершающей стадии — строительство камеры гашения в районе перехода под Ростовским шоссе. Это резервуар, куда насосная станция будет сбрасывать откачиваемую воду, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.