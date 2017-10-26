В Краснодаре на закрытии скакового сезона посетителей угостят пловом и чаем

Праздник состоится 28 и 29 октября на Краснодарском ипподроме.

Скаковой сезон в Краснодаре закрывается позже всех в России. Второй год подряд на ипподроме отметят День лошади. Мероприятия 28 октября начнутся в 11:00, 29 октября — в 12:00, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского ипподрома.

Посетителей праздника ожидают 13 стартов с самым высоким в этом году призовым фондом — 21 млн 510 тыс. рублей. На каждый старт записали до 16 участников, однако участвовать в заезде может не более 12 лошадей. Но у тех, кто записан в резерв, еще есть шанс, что соперник из основного списка снимется с соревнований.

Весь скаковой день будет работать пункт приема ставок.

Для гостей ипподрома в перерывах между скачками будут выступать творческие молодежные коллективы, свои работы представят ремесленники и худождники. Посетителей ждет плов по народным рецептам и травяной чай из самоваров.

Для детей организуют катание на лошадях, выступление клоунов, аниматоров, мимов, фейс-арт.

На скачках будут присутствовать представители администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, краевого минсельхоза, руководители и владельцы конных заводов и сельхозпредприятий, частные коневладельцы, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.

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