В Краснодаре на закрытии скакового сезона разыграли более 21,5 млн рублей

На ипподроме в выходные дни состоялись скачки, посвященные розыгрышу Осеннего Кубка коннозаводчиков России и закрытию сезона.

На дистанции от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. м состязались более 130 лучших лошадей страны чистокровной английской породы. Возраст животных составил от двух лет и старше. Призовой фонд скачек — более 21,5 млн рублей.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края сообщили, что победителями стали конный завод «Прогресс» и крестьянско-фермерское хозяйство «Барсук Т. Л.» Павловского района, чьи лошади выиграли по три скачки. Завод «Прогресс» одержал победу в скачках «Супер Окс», «Гранд Критериум», «Приз святых Флора и Лавра». КФХ «Барсук Т. Л.» выиграл «Приз Трансвааль», «Большой приз» и «Осенний марафон».

В числе победителей скакового дня отметили конный завод «Эклипс», который получил приз «Краса России», а также конный завод «711» — приз имени М. И. Лазарева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на закрытии скакового сезона посетителей угостили пловом и чаем.

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