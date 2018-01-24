В Краснодаре на зебре водитель сбил девушку и уехал с места аварии

ДТП произошло 23 января на перекрестке улиц Бургасской и Старокубанской.

«В 20:50 водитель пока неустановленного автомобиля двигался по улице Старокубанской со стороны Свободной в сторону Ставропольской. На пешеходном переходе он сбил 18-летнюю девушку. Водитель скрылся с места ДТП», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Девушка получила ушибы, ее доставили в больницу. Виновника аварии ищут. Проводится проверка.

Правонарушителю грозит лишение водительских прав от 1 до 1,5 года или административный арест до 15 суток. Решение о привлечении водителя к ответственности примут по результатам медэкспертизы.

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