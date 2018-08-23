В Краснодаре начал работу «Клуб директоров»

Так называется новый проект от компании «СпецСтройКубань», которая является одним из ведущих застройщиков в краевой столице.

На встречу пригласили риэлторов, руководителей агентств по продаже недвижимости, экспертов строительного рынка.

«»Клуб директоров» — это отраслевая дискуссия, куда мы привлечем все заинтересованные стороны для обсуждения самых актуальных, острых вопросов, которые касаются строительной отрасли Краснодарского края. Цель дискуссии — превосходить рыночные тренды, ожидания клиентов, а также сформировать лучшее предложение с минимальными рисками», — отметила директор по развитию компании «СпецСтройКубань» Евгения Шишкова.

На встрече обсуждали, как сделать покупку жилья комфортной для клиентов в условиях перехода застройщиков на проектное финансирование. Контроль за расходами компаний будут осуществлять банки, и как отметили на встрече, нужно наладить диалог с финансовыми организациями. «Клуб директоров» будет собираться постоянно, на встречи пригласят представителей власти и бизнеса. Все это позволит выработать решения, которые будут полезны региональному рынку недвижимости.

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