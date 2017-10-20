В Краснодаре начал работу международный фестиваль PhotoVisa

В музее имени Коваленко 20 октября представили лучшие снимки признанных мастеров объектива, которые работали в СССР. Разные жанры и разные авторские манеры объединил дух эпохи.

«За каждой фотографией стоит либо судьба отдельного человека, либо история эпохи, история этого времени. Я надеюсь, что жители региона смогут посетить фестиваль. Это очень важно не только для тех, кто любит искусство, но и абсолютно для всех, кто интересуется историей своей страны. В любом случае мы должны знать, откуда мы родом», — считает заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Когда люди видят фотографии, на которых они сразу ощущают дух времени, дух эпохи СССР, настроение людей, их манеру поведения, их радости, их ожидания, это не может оставить равнодушным», — сказал организатор фестиваля Евгений Березнер.

Ровно 100 фотографий 35 авторов оформлены в строгие черно-белые паспарту. Так было принято оформлять советские снимки для международных выставок. Организаторы считают, что именно такая подача позволяет лучше рассмотреть детали.

С полной афишей Международного фестиваля фотографии PhotoVisa можно ознакомиться здесь.

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