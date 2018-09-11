В Краснодаре начал работу штаб по сохранению и развитию парка «Солнечный остров»

Краевой штаб создали по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Возглавил его заместитель главы региона Сергей Болдин.

В Краснодаре прошло первое заседание рабочей группы. В мероприятии приняли участие мэр Краснодара Евгений Первышов, его заместители, руководители департамента по архитектуре и градостроительству региона и МУП «Парки, инвестиции, туризм».

«Парк занимает большую территорию, но здесь сосредоточено немало проблем, много участков находятся в частной собственности или в аренде», — отметил Болдин.

По его словам, необходимо провести детальную проверку того, как в парке возникли объекты частной собственности, какой вид разрешенного использования имеет тот или иной участок.

«Нам предстоит серьезная юридическая и аналитическая работа. На территории «Солнечного острова» возникли десятки объектов капитального строительства, временные торговые сооружения, рестораны, кафе и даже мебельная фабрика», — добавил вице-губернатор.

Он поручил в ближайшие две недели провести всю необходимую подготовительную работу, изучить первоначальные документы, на основе которых был создан «Солнечный остров», а также рассмотреть вопросы включения земельных участков в границы парка, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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