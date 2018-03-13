В Краснодаре началась подготовка к Губернаторскому балу

На встречу в краевой столице собрались хореографы от каждого города и района.

Сегодня наставники сами в роли учеников — отрабатывают па, изучают рисунок танца и получают домашнее задание. А уже через три месяца их воспитанники выступят на главном выпускном балу Кубани.

Постановкой танцев, по традиции, руководит Анна Зенцова, главный балетмейстер всероссийского детского центра «Орленок». Предстоящий бал 13-й по счету, но организаторы уверены, что никакое суеверие не испортит выпускникам праздник. Каждый хореограф знает свою задачу. Из команды наставников всего четыре новичка, у остальных за плечами опыт предыдущих лет. Например, Ирина Волошина из станицы Калининской будет готовить выпускников к балу во второй раз.

«Одиннадцатиклассники по-своему интересные, но, конечно, было страшно. Вдруг не получится, вдруг еще что-то. А сейчас уже и азарт, и интерес. Перед этим остановиться просто невозможно. Один раз попробуешь и во второй раз уже будешь сюда сам проситься», — говорит она.

В этом году главной темой выбрали созвездия. Пока это все, что рассказали организаторы о предстоящем празднике. Остальное держат в секрете. В 2018-м году на площадь перед ЗСК выйдет еще больше талантливых и успешных выпускников. Сейчас как раз составляют список участников вечера.

«С начала нового года запущен муниципальный этап по отбору выпускников для участия в Губернаторском бале. На сегодняшний день продолжается работа. В ближайшее время закончится этап отбора в муниципальных образованиях и, соответственно, будет установлена краевая квота на участие в этом мероприятии», — поясняет начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Аршинник.

Вчерашние школьники исполнят более десяти танцев. Это традиционный губернаторский вальс, фокстрот, ча-ча-ча и впервые за 13 лет — национальные танцы. Перед большим выпускным балом пройдет семь общих репетиций. Сам праздник состоится в конце июня.

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