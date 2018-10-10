В Краснодаре начали благоустраивать бывшую вертолетную площадку в Юбилейном микрорайоне

Территорию площадью около 800 кв. м приведут в порядок, в дальнейшем она станет продолжением бульвара имени Евскина. Работы стартовали 10 октября.

«К нам неоднократно обращались жители расположенных рядом с площадкой многоквартирных домов, активисты Общественного совета ЮМР. Вместе обсудили планы по наведению порядка на территории — демонтажу строительного мусора, бетонных плит, дальнейшему развитию и благоустройству. Сегодня мы приступили к этим работам», — сказал глава администрации Западного внутригородского округа Александр Кучмин.

Сейчас идет демонтаж бетонных плит, которые долгое время находились на этом месте. Как отметил Александр Кучмин, раньше здесь был установлен списанный вертолет, впоследствии его убрали, однако основание площадки осталось. Оно и дало название территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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