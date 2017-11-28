В Краснодаре начали монтаж нового скейт-парка

Спортивный объект возводят в микрорайоне Гидростроителей на территории жилого квартала «Премьера». Строительство ведет компания «АльфаСтройКомплекс» (АСК).

«Изначально скейт-парк в рамках этого проекта запланирован не был, но для удобства жильцов и в качестве развития городской среды мы приняли решение об улучшении инфраструктуры. Строим объект за собственные денежные средства компании, для разработки архитектуры и дизайна площадки мы привлекли команду московских специалистов», — рассказала генеральный директор АСК Инна Шестаченко.

Строительство спортплощадки ведется на территории между третьим и четвертым литерами ЖК «Премьера». Площадь скейт-парка составит 1 тыс. 748 кв. м, здесь предусмотрена установка трибун, различных фигур и элементов, которые рассчитаны как на новичков, так и на более опытных скейтеров.

«Скейт-парк будет соответствовать всем современным нормам. Родители могут быть спокойны, их дети смогут заниматься экстремальными видами спорта в безопасных условиях. Территория вокруг площадки будет огорожена. А для того, чтобы занятия активным спортом не доставляли беспокойства другим жильцам, мы используем специальное поглощающее шум покрытие», — отметила Шестаченко.

Она уточнила, что установку скейт-парка завершат до сдачи в эксплуатацию третьего литера ЖК «Премьера». Комплекс включает семь 19-этажных многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день завершено строительство двух литеров, сдача третьего литера состоится до конца 2017 года. Также идет строительство четвертого и пятого литеров, они будут введены в 2018 и 2019 году соответственно.

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