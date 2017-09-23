В Краснодаре начали праздновать День города

Краевой столице исполняется 224 года. Именно столько лет назад черноморские казаки заложили крепость Екатеринодар.

Праздновать День города жители Краснодара начнут с самого утра 23 сентября. В 11:00 на Театральной площади торжественно поднимут флаг краевой столицы. Затем все отправятся в Екатерининский сквер. В парках города откроют интерактивные площадки.

Основные торжества пройдут на Театральной площади. В 20:00 состоится гала-концерт «Мелодии наших сердец». После этого запланирован фейерверк. Телеканал «Кубань 24» покажет трансляцию гала-концерта.

В воскресенье 24 сентября с 19:00 зрители смогут увидеть прямой эфир с молодежного праздника «Геолокация Краснодар», на котором выступят певцы Ханна и Миша Марвин.

В режиме реального времени эти концерты можно будет смотреть не только по телевизору, но и в Интернете: на портале «Кубань 24», в социальных сетях портала — Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках — и на Youtube канала.

Планируется, что 24 сентября начнется с зарядки. Тренировки проведут профессиональные инструкторы в сквере имени Жукова. Начало в 10:00.

В это день будут открыты и некоторые городские школы. Учеников посвятят в казачата. В Юбилейном микрорайоне с самого утра все будут гулять на городском фестивале казачьей культуры.

В 17:00 в Краснодаре стартует молодежное шествие. В нем примут участие около 1 тыс. человек, которые пройдут от пересечения улиц Ленина и Красной до Театральной площади. Программа закончится фейерверком.

В дни празднования в центре краевой столицы будет ограничено движение транспорта. С подробной схемой движения можно ознакомиться здесь.

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