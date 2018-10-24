В Краснодаре начали проектировать развязку в районе улицы Уральской

Развязка будет находиться на пересечении улиц Уральской, Лизы Чайкиной и Новороссийской с выходом на проезд 4-й Тихорецкий.

Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Строительство развязки позволит быстро добраться из района КСК в район Восточно-Кругликовской в объезд путепроводов по Северной, что напрямую соединит Карасунский и Прикубанский округа и улучшит транспортную ситуацию на улицах Уральской, Новороссийской и Школьной», — рассказал директор МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» Евгений Романов.

Проект предусматривает создание трех развязок в двух уровнях. Первая — на пересечении Уральской и Лизы Чайкиной, вторая — на углу Новороссийской и Лизы Чайкиной, третья — на пересечении Тихорецкой и 4-го Тихорецкого проезда. Также предполагается строительство двух путепроводов: через железнодорожный переезд и улицу имени Демуса.

Общая протяженность объекта — 6,6 км, из них 2,5 км — съезды с транспортных развязок. Финансироваться проект будет из краевых субсидий при содействии городского бюджета.

По словам Романова, эта развязка — один из элементов готовящегося к строительству транспортного коридора от Тихорецкой до трассы М-4 «Дон» длиной 36 км. Ориентировочная стоимость проекта — около 22,6 млрд рублей, срок реализации — 6 лет.

Транспортный коридор обеспечит проезд к поселку Новознаменскому и создаст новый магистральный въезд на улицу Северную и к стадиону ФК «Краснодар», сообщает пресс-служба администрации города.

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