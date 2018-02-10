В Краснодаре начали сбор средств для ветерана ФК «Кубань» Виталия Фурсы

Решение приняли на встрече главы города Евгения Первышова и болельщиков футбольного клуба «Кубань» с заслуженным футболистом и его сыном Романом.

С просьбой помочь легенде «Кубани» также обратилась общественная организация «Ветераны физической культуры и спорта Кубани».

«Вы — легендарный человек для Краснодара. Для всех болельщиков футбольного клуба «Кубань» вы — кумир. И сегодня, когда понесли тяжелую утрату, оказались в сложной ситуации, уверен, будет правильным нам всем объединиться, чтобы помочь. Считаю своим долгом подключиться к этой проблеме. Рассчитываю, что горожане, болельщики клуба также активно примут участие в сборе средств на восстановление квартиры», — сказал Первышов.

Глава Краснодара 10 февраля встретился с Виталием Фурсой и поднялся в квартиру, где произошел пожар. На месте обсудили, какие ремонтно-восстановительные работы необходимы, как их лучше организовать, сколько средств для этого потребуется. По предварительной оценке, нужна сумма около 300 тыс. руб.

В настоящий момент открыт специальный расчетный счет. Деньги также можно перевести на банковскую карту Романа Фурсы. Глава города одним из первых сделал перевод.

Виталий Иллиодорович Фурса — капитан футбольной команды «Кубань» 70-х годов, чемпион СССР, Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, отмечен различными наградами за вклад в развитие футбола на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Реквизиты счета для помощи Виталию Фурсе

Банк получателя Доп.офис № 8619/04 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка 30101810100000000602

БИК банка 040349602

Счет получателя 40817810530009455286

Ф.И.О получателя Фурса Роман Витальевич

Для перевода на банковскую карту Романа Фурсы

Номер карты 5469 3005 6156 7766

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел 11 января около 1:00 в одной из пятиэтажек на улице Атарбекова. В нем погибла супруга бывшего футболиста.

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