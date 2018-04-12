В Краснодаре начали снос торгового павильона «Манхеттен гриль»

В течение дня 12 апреля рабочие ведут демонтаж торговой точки на улице Московской, 65.

Территорию полностью расчистят и она станет пешеходной.

«По поручению мэра продолжается работа по демонтажу из пешеходных зон, с участков тротуаров и остановочных пунктов нестационарных торговых объектов, незаконно занимающих муниципальную землю. Прежде всего тех, которые расположены на пути следования пешеходов, создают им помехи и не оформлены должным образом», — рассказал заместитель начальника городского управления муниципального контроля Артем Губский.

Он добавил, что ранее в связи с изменениями действующего законодательства с собственником павильона расторгли договорные отношения по аренде земельного участка под павильоном. Владельца информировали о необходимости убрать торговый объект, но он проигнорировал все предупреждения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», власти Краснодара внесут в ЗСК инициативу по контролю за установкой торговых павильонов.

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