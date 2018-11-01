В Краснодаре начали строить детский сад в Губернском микрорайоне

Уже возвели фундамент. Детский сад на 300 мест планируют сдать во втором полугодии 2019-го.

Строительство за свой счет ведет группа компаний «ЮгСтройИнвест» рядом с новой школой на улице Героя Яцкова. После здание выкупят в муниципальную собственность.

Это уже второй детский сад в микрорайоне. Ход строительства оценил глава города Евгений Первышов.

«В микрорайоне фактически формируется детский городок, целый блок соцобъектов, необходимых жителям. Очень важно, что их возведение идет параллельно с домами. Именно такой алгоритм комплексной застройки нужен Краснодару, и сейчас он применяется во всех микрорайонах. «ЮгСтройИнвест» показала высокий уровень и качество строительства при возведении и оборудовании детских садов и расположенной рядом новой школы. Рассчитываю, что новый детсад будет таким же современным», — сказал Евгений Первышов.

Детский сад рассчитан на 300 мест, из них 32 — для детей ясельного возраста. Всего в учреждении будет 16 групп.

Уже завершили нулевой цикл работ — сделан фундамент, залита плита первого этажа, начинается монтаж конструкций стен первого этажа. В двухэтажном здании будут игровые и спальни, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медблок. Также установят лифт для удобства педагогов, будущих воспитанников и доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

Его оборудуют системой охраны, 25 камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Прилегающую территорию благоустроят. На завершающем этапе установят теневые навесы, две спортивные площадки, детские игровые комплексы. Сформируют газоны и высадят зеленые насаждения.

Глава города отметил, что в развитии социальной инфраструктуры сейчас участвуют все строительные компании Краснодара. Самые крупные возводят дошкольные учреждения и школы за свой счет под дальнейший выкуп в муниципальную собственность. Также предприятия участвуют в подготовке проектов, обеспечивают земельные участки необходимыми инженерными коммуникациями, безвозмездно передают муниципалитету территории для строительства соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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