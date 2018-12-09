В Краснодаре начали строить тренировочный центр «Локомотива-Кубани». Фото

На заседании Градостроительного совета согласовали разрешение на строительство Центра подготовки баскетболистов Краснодарского края в поселке Колосистом на улице Звездной, 15/7.

«Это один из флагманских спортивных проектов Краснодара. Первый в городе и крае современный баскетбольный центр станет отличной базой для подготовки профессиональных спортсменов, а также поможет привлечь к занятиям спортом больше детей. Очень здорово, когда профессиональные клубы помогают в развитии массового спорта. Мы, со своей стороны, готовы и будем оказывать таким проектам максимальную поддержку», — сказал мэр Евгений Первышов.

Детско-юношеский тренировочный центр будет включать в себя три игровые площадки, уличную площадку для баскетбола 3×3, тренажерный зал, кафе-столовую, гостиницу на 120 мест и медико-восстановительная часть.

Как подчеркнул президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев, молодежный тренировочный центр — один из объектов, который станет фундаментом в детско-юношеской программе развития клуба. На базе центра будут готовить новых чемпионов страны, мира и Олимпийских игр в составе сборных, добавил Ведищев. Стоит задача в ближайшем будущем иметь в составе команды «Локомотив-Кубань» не менее 50% своих воспитанников.

Центр будет использоваться для подготовки игроков сборной России по баскетболу (5×5 и 3×3) в разных возрастных группах, проведения летних сборов, кэмпа «Юг-Баскет», крупных детско-юношеских соревнований — первенств России, спартакиад, финалов турниров «Локобаскет-Школьная лига», «Локостарт». Строительство центра планируют завершить к концу 2019 года.

Церемония закладки первого камня в основание центра состоялась в октябре.

«Локомотив-Кубань» — третий в Европе профессиональный баскетбольный клуб по итогам сезона 2015-2016 годов. В системе клуба тренируется восемь молодежных и юношеских команд, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Фото пресс-службы администрации Краснодара

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Фото пресс-службы администрации Краснодара

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Фото пресс-службы администрации Краснодара

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Фото пресс-службы администрации Краснодара

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