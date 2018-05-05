В Краснодаре начали укладку нижнего слоя асфальта улицы Яснополянской

Дорожники с 5 мая начали укладку нижних слоев «дорожной одежды» на участке от Уссурийской до Домбайской.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что после всех подготовительных мероприятий укладывать первый слой асфальта по улице Яснополянской начали в первой половине дня. Он отметил, что это важный этап, который позволит создать нормальные условия проезда по востребованному участку улично-дорожной сети в активно развивающемся Восточно-Кругликовском жилом массиве. Асфальтирование всего промежутка планируется завершить в течение двух недель.

Ранее в рамках капитального ремонта улицы Восточно-Кругликовской выполнили укладку нижних слоев асфальта по улице Уссурийской от 1-го Мая до Яснополянской. Владимир Архипов уточнил, что финишный слой асфальта на ремонтируемых участках улицы Восточно-Кругликовской будет накатан на всех промежутках одновременно, включая Уссурийскую и Яснополянскую.

Также на разных участках Восточно-Кругликовской продолжается монтаж столбов и линий уличного освещения, дренажной канализации, устройство тротуаров и установка бордюров, проводятся врезки в инженерные сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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