В Краснодаре начали укладу покрытия для баскетбольных площадок в сквере Дружбы народов

Восстановление площадок для игры в уличный баскетбол в сквере Дружбы народов находится на завершающей стадии.

Специалисты 28 октября приступили к асфальтированию территории. Затем сверху уложат прорезиненное травмобезопасное покрытие. Заменят ограждения площадок.

Уже установили семь баскетбольных щитов и колец. На территории площадью 1 тыс. 311 кв. м появится также комплекс для занятий воркаутом — разноуровневые турники и брусья.

Работы планируют завершить к середине ноября и уже через две недели площадки для уличного баскетбола будут доступны для горожан, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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