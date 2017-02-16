В Краснодаре начали восстанавливать документы жителей горевшего дома

В Краснодаре 16 февраля сотрудники полиции начали работу по восстановлению документов, утраченных пострадавшими при пожаре в многоквартирном доме на улице Прокофьева, 3.

К гостинице «Кавказ» и СОШ № 66, где размещены пострадавшие, направили мобильные группы сотрудников для ускоренния работы по восстановлению утраченных при пожаре паспортов. Также для получения нового паспорта пострадавшие могут обратиться в любое удобное для них время по адресу: Краснодар, улица Воровского, 177, кабинет № 1, где их примут без очереди. Пострадавшие в результате пожара жилища смогут получить паспорта без уплаты государственной пошлины, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ГИБДД обещают в максимально короткие сроки водительские удостоверения. Для этого гражданам необходимо обратиться по адресу: Краснодар, улица Лизы Чайкиной, 4/1. Там для них будет работать отдельное окно, в котором они смогут оформить документы для получения водительского удостоверения без очереди.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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