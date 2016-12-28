В Краснодаре начали возведение пристройки к Перинатальному центру

В Краснодаре 28 декабря начали закладывать фундамент нового здания, в котором будут отделения для новорожденных Перинатального центра Краевой клинической больницы № 2.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Анна Минькова, министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главный врач ККБ № 2 Григорий Пенжоян.

Новая пристройка будет двухэтажной. Ее площадь составит 1,2 тыс. кв. м. Помещение позволит расширить отделения реанимации новорожденных, патологии и недоношенных детей, палаты интенсивной терапии.

Минькова отметила, что сейчас произошло знаковое событие не только для краевой больницы № 2, но и для всей отрасли здравоохранения края. Строительство нового объекта планируют завершить в середине лета 2017 года. Это является одним из этапов реконструкции Перинатального центра.

«Мы реализуем проект расширения одного из главных наших роддомов. Тут каждый год появляется на свет 8 тыс. человек — это половина всех детей, рожденных в Краснодаре. Сюда приезжают рожать женщины со всего края. Зачастую это непростые роды, однако профессионализм врачей позволяет справляться с самыми сложными случаями», — сказала вице-губернатор.

После этого Минькова посетила обсервационное отделение Перинатального центра. Там идет реконструкция. Она осмотрела ряд уже модернизированных отделений.

По словам Пенжояна, с 1983 года в здании делали только косметический ремонт. Но за последние два года в центре отремонтировали операционные залы, отделение патологии беременных и гинекологии, помещение выписки новорожденных. Главврач добавил, что проведен целый комплекс мероприятий по улучшению материально-технического и санитарного состояния роддома.

Он отметил, что модернизацию провели по новым технологиям и с максимальными удобствами не только для пациентов и детей, но и для врачей. Например, при выписке новорожденных теперь применяют новую систему, позволяющую избежать скопления людей в зале для выписки, а также на парковке для автомобилей. Она тоже была расширена и отремонтирована.

Пенжоян уточнил, что после капремонта отделений планируется постройка перехода между Перинатальным центром и основным комплексом больницы. Со временем будет отремонтирован и модернизирован весь Перинатальный центр.

«Все это позволяет решать вопросы своевременного обследования, диагностики и лечения женщин, проводить уникальные операции и исследования. Очень важно, что руководство больницы отвечает запросам времени, идет по пути модернизации», — отметила Минькова.

Она поздравила от имени губернатора Вениамина Кондратьева коллектив Перинатального центра с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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