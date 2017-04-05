В Краснодаре начали возвращать мусорные контейнеры

С утра 5 апреля во всех округах Краснодара начались работы по вывозу отходов, а также возврату ранее убранных контейнеров и ликвидации образовавшихся стихийных свалок.

«Главой города Евгением Первышовым достигнута соответствующая договоренность с «Мусороуборочной компанией». Сегодня началось наведение порядка в местах, где образовались проблемы. Уборка ведется в усиленном режиме, в ней задействованы 152 единицы спецтехники», — сообщил заместитель главы Краснодара Евгений Зименко.

В течение дня по улицам имени Калинина, Северной, Чкалова и Головатого на места будут возвращены ранее убранные контейнеры для мусора — около 80 штук. Планируется, что столько же будет установлены 6 апреля — по улицам Садовой, Ковтюха, Адыгейской набережной и ряду других.

Были ликвидированы стихийные свалки на пересечении улицах Красной и Головатого, по улице Фурманова, 132 и улице КИМ, 81, углу улиц Карасунской и Фрунзе, пересечении улицы Гаврилова и переулшка Одесского.

Внеочередное заседание городской думы Краснодара состоится 6 апреля. Главным вопросом повестки дня станет заключение муниципального контракта на сумму около 300 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара Евгений Первышов 4 апреля на брифинге рассказал, почему в городе возникли проблемы с вывозом ТБО.

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