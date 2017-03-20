В Краснодаре начали выдавать паспорта болельщиков Кубка конфедераций

В Краснодаре 20 марта болельщикам Кубка конфедераций начали выдавать паспорта. Их первая партия накануне пришла в центральное почтовое отделение города.

Без паспорта болельщика на матчи попасть не получится. Документ содержит персональные данные человека и фотографию. Он также даст право бесплатно передвигаться в общественном транспорте Сочи во время проведения Кубка.

Доставлять паспорта будут заказной бандеролью по территории России. Оформить документ болельщика можно на специальном сайте.

Игры пройдут летом этого года в четырех городах России, в том числе и в Сочи. Турнир считается репетицией перед чемпионатом мира по футболу, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Казани 1 февраля одновременно началась торжественная церемония вручения первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017. Центр выдачи Fan ID в Сочи открылся в декабре 2016 года.

«Почта России» в марте начала доставку паспортов болельщиков Кубка конфедераций — 2017.

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