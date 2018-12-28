Икру неизвестного происхождения и сомнительного качества полицейские изымают с прилавков. Перед Новым годом в краевом центре проверяют рыбные магазины и уличные точки продажи деликатеса.

Щучья икра, закатанная в 700-граммовые банки без всякой маркировки, скорее всего, добыта браконьерским способом. К жестяным банкам с красной икрой без этикетки, которая якобы отклеилась, у проверяющих тоже есть вопросы.

«С начала декабря текущего года проверено более 40 физических и юридических лиц, осуществляющих торговлю указанным товаром. Из оборота изъято более 40 кг икры различных видов рыб, которая вызвала у полицейских сомнение в подлинности и качестве», — сказал пресс-секретарь УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Особое внимание полицейские уделяют стихийным рынкам. Там некачественный товар встречается чаще всего. За незаконную реализацию икры уже привлечено к ответственности 57 граждан.

Эксперты советуют приобретать деликатес в магазинах и внимательно смотреть на упаковку — дата производства на заводской банке обязательно будет выбита, а не нарисована.

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