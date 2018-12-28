Икру неизвестного происхождения и сомнительного качества полицейские изымают с прилавков. Перед Новым годом в краевом центре проверяют рыбные магазины и уличные точки продажи деликатеса.
Щучья икра, закатанная в 700-граммовые банки без всякой маркировки, скорее всего, добыта браконьерским способом. К жестяным банкам с красной икрой без этикетки, которая якобы отклеилась, у проверяющих тоже есть вопросы.
«С начала декабря текущего года проверено более 40 физических и юридических лиц, осуществляющих торговлю указанным товаром. Из оборота изъято более 40 кг икры различных видов рыб, которая вызвала у полицейских сомнение в подлинности и качестве», — сказал пресс-секретарь УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Особое внимание полицейские уделяют стихийным рынкам. Там некачественный товар встречается чаще всего. За незаконную реализацию икры уже привлечено к ответственности 57 граждан.
Эксперты советуют приобретать деликатес в магазинах и внимательно смотреть на упаковку — дата производства на заводской банке обязательно будет выбита, а не нарисована.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту