В Краснодаре началось первенство края по стрельбе из малокалиберного оружия

В соревнованиях участвуют 52 спортсмена из Краснодара, Анапы и Новороссийска.

Медали разыгрывают в семи дисциплинах. В трех из них спортсмены стреляют из малокалиберной винтовки, в четырех — из малокалиберного пистолета. Иногда участникам приходится проводить на огневом рубеже несколько часов. Но во время упражнения спортсмены думают не только о выстрелах.

«В тире я себя чувствую, как дома. Мне нравится заниматься, это помогает лучше разобраться в своем внутреннем мире, в себе. И не особо зацикливаешься на стрельбе, чтобы лучше был результат», — поделилась участница соревнований Анастасия Левочкина.

Стрелки борются не только за медали, но и за место в сборной Краснодарского края. В основной состав войдут только победители соревнований. Спортсмены, которые займут второе и третье места, попадут в резерв. Краснодарец Михаил Брайко уже обеспечил себе место в сборной. Но результатом не совсем доволен.

«Надо стараться, работать, тем более скоро еще будет первенство России, еще много ответственных соревнований, так что надо тренироваться упорно», — сказал победитель турнира Михаил Брайко.

Самый важный старт сезона для юных спортсменов — первенство России. Этот турнир в декабре пройдет в Белгороде.

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