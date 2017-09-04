В Краснодаре началось строительство новых школы и детского сада

Мэр Евгений Первышов побывал на двух стройплощадках, где дали старт строительству школы на 1 тыс. 550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне и детского сада на 250 мест в поселке Индустриальном.

Финансирование работ осуществляется по федеральной программе «Жилище».

«Проекты прошли все согласования, состоялись конкурсные процедуры, определены подрядчики. На сегодняшний день работы активно ведутся, и есть все возможности завершить их в срок», — сказал Евгений Первышов.

Новую школу на 1 тыс. 550 мест в одну смену по улице имени Героя Аверкиева, 32 строит подрядная организация ЗАО «ОБД». На сегодняшний день стройплощадка полностью подготовлена и оборудована. На объекте работают более 50 человек. Закончить фундамент планируется в течение сентября. Полностью завершить строительство и сдать школу собираются в апреле 2019 года.

Второй социальный объект, который начали строить — детский сад на 250 мест по улице Фанагорийской, 55 в поселке Индустриальном. Сейчас там составлен график производства работ, вырыт котлован, забиты пробные сваи. Полностью детский сад сдадут в июле 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в сентябре начнут возведение школы в Московском микрорайоне. Учебное учреждение на 1 тыс. 550 мест на улице Байбакова планируют сдать летом 2018 года.

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