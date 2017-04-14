В Краснодаре начался чемпионат по прыжкам на батуте и двойном минитрампе

В Краснодаре 14 апреля стартовал открытый городской чемпионат по прыжкам на батуте и двойном минитрампе.

За медали турнира сражаются 500 спортсменов из Краснодара, Приморско-Архтарска, Красноармейского и Афипского районов. На кону восемь разрядов: от третьего юношеского до мастера спорта. На первое звание, как уверяют организаторы, можно рассчитывать уже после полугода занятий. Юные спортсмены разряды выполнить стараются, но сам процесс им нравится ничуть не меньше.

«Я уже занимаюсь три года, с шести лет. Мне нравится этот вид спорта, потому что нравятся элементы. Я раньше смотрел с мамой акробатику, мне очень нравилось», — рассказал участник соревнований Егор Ломовцев.

В программе соревнований — две дисциплины: батут и минитрамп. Сходств между ними больше, но и различия есть. Батут гораздо сложнее. На нем нужно выполнить десять элементов, на минитрампе — всего один.

«Мне больше нравится не на минитрампе, а на батуте. Просто на батуте прыгать лучше и выше. И разные комбинации лучше делать на батуте, чем на минитрампе», — поделился участник соревнований Константин Зубенко.

Шанс проявить себя в этом виде спорта у детей будет уже 15 апреля. Медали соревнований по прыжкам на батуте разыграют в поселке Знаменском, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Источник