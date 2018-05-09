В Краснодаре начался парад Победы

В Краснодаре основные городские культурные мероприятия состоятся 9 мая на Театральной площади.

Парад начался в 11:00. Его трансляцию можно посмотреть на сайте и в соцсетях «Кубань 24». В полдень представят видеопроект на светодиодном экране о героях Великой Отечественной войны «Стена памяти».

«Бессмертный полк» начнут формировать в 12:00 в районе сквера имени Жукова. По Красной к Вечному огню шеренги отправятся в 13:00. На площади Памяти Героев к мемориалу возложат цветы.

На 20:30 запланирован концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!».

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