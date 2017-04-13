В Краснодаре начался прием заявок на благоустройство дворов

С 10 апреля по 12 мая проходит прием заявок от краснодарцев на проведение работ по благоустройству придомовых территорий. Работу ведет департамент городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара.

Это первый этап реализации в столице Кубани федеральной программы формирования комфортной городской среды. Большая часть средств пойдет на приведение в порядок дворов. Одно из основных условий участия в программе — активное вовлечение жителей. Перечень территорий для благоустройства будет сформирован по заявкам непосредственно от уполномоченных лиц жильцов.

Помощь собственников жилых помещений в проведении работ по благоустройству — обязательное условие участия в программе.

В общей сложности по федеральной программе по формированию комфортной городской среды с учетом софинансирования из краевого и городского бюджетов Краснодар в 2017 году получит 811 млн рублей: около 450 млн из федерального бюджета, 287 млн — краевого и 74 млн — городского.

Средства будут распределяться следующим образом: 1/3 часть — на благоустройство общественных пространств, 2/3 — на благоустройство дворовых территорий по заявкам жильцов.

Уже разработан проект соответствующей муниципальной программы по формированию современной городской среды в Краснодаре на 2017 год, а также порядок приема, рассмотрения и отбора заявок на проведение работ по благоустройству. Все документы размещены на официальном интернет-портале города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник