В Краснодаре начался сбор подписей за кандидатов в президенты РФ

В преддверии президентской гонки аналитики дают прогнозы на явку: она будет едва ли не выше 80%. По всей стране идет сбор подписей в поддержку кандидатов. В Центральной избирательной комиссии продолжается прием и проверка документов от тех, кто желает занять кресло главы государства.

Для самовыдвиженцев этот период уже истек. Всего заявки в комиссию направили 46 человек, но выполнить в срок все формальности сумели только 15. Теперь им придется заручиться доверием избирателей и собрать не менее 300 тыс. подписей. Списки в поддержку действующего президента Владимира Путина активно заполняют в 15 регионах страны, в том числе и в Краснодаре.

«Я считаю, что это очень важно, что в этом нужно участвовать, нужно высказывать свою политическую позицию, выбирать своего кандидата. Люди именно это и делают на нашей площадке. Люди небезразличны. Люди действительно интересуются политикой», — отметил волонтер Владимир Лесовин.

«Неравнодушно подошел к этому. Все голосуют и я хочу проголосовать. Я выбираю президента для себя», — сказал житель Краснодара Константин Поветкин.

«Это же событие! Избираем президента нашей страны. Как можно пройти мимо? В любом случае президент у нас должен быть, и с большой буквы», — считает жительница Краснодара Марита Султанова.

В краевой столице также открыты пункты сбора подписей в поддержку кандидатов от «Партии Роста» и «Яблоко». Соискателям от непарламентских партий задачу упростили. В отличие от самовыдвиженцев, им необходимо собрать всего 100 тыс. подписей. Представителям политических сил, которые предложены в Госдуме, заручаться поддержкой избирателей не надо. Это Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР. Жириновский — пока первый и единственный официально зарегистрированный кандидат в президенты.

Выборы главы государства состоятся 18 марта.

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