В Краснодаре начался суд по делу о смертельном ДТП на улице Тургенева

Первое заседание состоялось 19 марта.

«Дело начали слушать, следующее заседание назначено на 4 апреля», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 13 ноября 2017 года на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина произло ДТП — Land Rover проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки сразу после аварии скрутил номера на своей машине и скрылся с места ДТП. Его нашли в течение часа. В результате ДТП два пассажира ВАЗ-2114 погибли на месте, водителя доставили в реанимацию. Оказалось, что автомобиль нарушителю не принадлежит. Медосвидетельствование показало, что водитель Land Rover находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. После аварии в полиции возбудили уголовное дело. По данным СМИ, Land Rover принадлежал федеральному судье из Краснодара.

В феврале расследование уголовного дела завершили. Оказалось, что за рулем Land Rover был 27-летний водитель краснодарского судьи. По версии следствия, мужчина неофициально работал водителем. Он 13 ноября 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без согласия собственника взял его Land Rover. Хозяину внедорожника причинен ущерб в размере 2 млн рублей. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Ему грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

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