В Краснодаре начался суд по делу о взыскании компенсаций пострадавшим от банды Цапка

В Краснодарском краевом суде 20 марта состоялось предварительное слушание по делу о взыскании компенсаций потерпевшим жителям станицы Кущевской с участников банды Сергея Цапка.

Родственники погибших требуют исполнения судебных решений о выплате 253 млн рублей. В свою очередь, гражданская жена Сергея Цапка Анжела-Мария Цапок пытается отменить взыскание более 150 млн рублей с имущества, унаследованного детьми лидера банды.

В сентябре 2015 года Кущевский районный суд постановил взыскать солидарно с осужденных участников банды 100 млн рублей и еще 153 млн рублей с имущества, находящегося в распоряжении Анжелы-Марии Цапок.

«С мая 2016 года судебные приставы приступили к взысканию. Был арестован особняк в Ростове-на-Дону площадью около 300 кв. м, в котором живут несовершеннолетние наследники», — сообщил адвокат Андрей Карпенко, действующий в интересах детей Сергея Цапка.

В июне 2016 года гражданской жене Сергея Цапка в суде удалось восстановить право обжаловать решения о выплатах компенсаций и приостановить исполнительные действия. С этим категорически не согласилась потерпевшая сторона, которая опасается, что Анжела-Мария Цапок пытается выиграть время и спрятать имущество.

«Потерпевшим в результате может вообще ничего не достаться. Взыскивать фактически будет нечего и не с кого», — сказал адвокат потерпевшей стороны Армен Восканян.

Спор дошел до Краснодарского краевого суда, который рассмотрит ту же жалобу — о праве обжалования решения о выплатах компенсаций и приостановлении исполнительных действий по правилам первой инстанции 28 марта 2017 года.

К участию в заседании также приглашены представители отбывающих наказание участников банды — Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева, Владимира Алексеева, Владимира Цеповяза и Николая Цапка, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», группа потерпевших по делу банды Сергея Цапка в 2015 году обратилась в суды Кубани и Ростовской области с гражданскими исками о компенсации морального и материального вреда на общую сумму около 1,4 млрд рублей. В Ростове-на-Дону 3 августа 2015 года Пролетарский районный суд взыскал с участников банды Цапка 1,4 млн рублей по первому иску о компенсации морального вреда. Кущевский районный суд 21 сентября 2015 года удовлетворил иски семи потерпевших от банды Цапка на сумму более 250 млн рублей. Апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда 22 декабря 2015 года отменила жалобу адвоката участницы банды Цапка Натальи Протасовой о снижении компенсации с осужденных в 150 млн рублей.

В Кущевский суд Краснодарского края в декабре 2016 года поступило два заявления от семи потерпевших по делу банды Цапка. Они попросили компенсировать им моральный вред на сумму 6,4 млрд рублей. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону в июле 2016 года приостановил производство о взыскании имущества с банды Цапка в пользу потерпевших.

Сергей Цапок умер в краснодарском СИЗО 7 июля 2014 года. Судмедэкспертиза подтвердила его естественную смерть. Сын погибшего в Кущевской фермера Аметова опознал тело Цапка. Главарь банды был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Высшую меру наказания получили и два его подельника — Владимир Алексеев и Игорь Черных. Ближайшие 20 лет в колонии строгого режима проведут Вячеслав Цеповяз и дядя лидера группировки Николай Цапок, Владимир Запорожец — 19 лет. На счету банды Цапка с 1998 по 2010 год в общей сложности 19 убийств, в том числе четырех детей в доме фермера Аметова.

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