В Краснодаре начинающие фермеры представили свои бизнес-проекты

Гранты выдают фермерам, которые начали свой бизнес-путь не больше двух лет назад. Свои проекты на суд комиссии представили 60 человек.

Рассматривать документы будут 21 и 22 августа, по итогам кандидатам выставят баллы. Лучшие получат деньги на совершенствование технической базы, закупку оборудования и скота.

«Максимальная сумма гранта на развитие животноводческой фермы — 3 млн рублей, на развитие растениеводства — 1,5 млн рублей. Очень много уникальных проектов. И животноводство, и мясное, и молочное, и ягодное направления, кто-то собирается выращивать овощи открытого, закрытого грунта», — отметил заместитель министра сельского хозяйства Краснодарского края Ким Тертица.

В этом году размер грантов для начинающих фермеров увеличили. Теперь на всех распределят больше 90 млн рублей. Такие дотации в регионе выплачивают уже шесть лет. За это время аграрии приобрели около 300 голов крупного рогатого скота, в молодых хозяйствах появились овцы, кролики, птица и новая техника. К тому же создали около 300 рабочих мест.

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