В Краснодаре начнет работать горячая линия по ходу предвыборной кампании

Она будет работать с 1 сентября ежедневно с 10:00 до 17:00.

Общественники примут жалобы краснодарцев на ход предвыборной кампании. Свои замечания можно будет сообщить по телефону. Об этом 31 августа рассказали на заседании штаба общественного наблюдения. Его сотрудники будут следить за соблюдением прав граждан и разбирать конфликты между сторонниками разных партий.

Единый день голосования на Кубани пройдет 10 сентября.

Телефон горячей линии 8 (861) 268-24-81.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выборы в ЗСК пройдут 10 сентября. Состав шестого созыва кубанского парламента сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов — с 50 до 35.

7 ответов на вопросы о выборах в Законодательное собрание Краснодарского края читайте здесь.

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