В Краснодаре начнут принимать заявления на субсидии для фермеров

Управление сельского хозяйства мэрии с 3 июля начнет прием заявлений на предоставление субсидий на поддержку малых сельхозпроизводителей.

«Субсидии предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и личным подсобным хозяйствам, которые производят сельскохозяйственную продукцию в Краснодаре. Возмещение части затрат может помочь краснодарским хозяйствам развиваться успешнее и динамичнее. Такая практика зарекомендовала себя в предыдущие годы», — сказал начальник городского управления сельского хозяйства Сергей Бурлаков.

Субсидию из муниципального бюджета можно получить на строительство теплиц для овощей и ягод, приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек и кур, систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод, производства и приобретения кормов для сельскохозяйственных животных.

Заявления и документы будут принимать до 15 декабря в городском управлении сельского хозяйства на улице Мира, 72. Подробную информацию об условиях и процедуре предоставления субсидий можно получить по телефону 8(861) 262-17-41, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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