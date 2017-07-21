В Краснодаре наградили 170 выдающихся предпринимателей

Кубанским работникам торговли вручили грамоты 21 июля в преддверии их профессионального праздника.

«Предпринимательство — это, прежде всего, экономические и финансовые показатели. Это зарплата на уровне средней краевой, налоговые платежи и товарооборот», — сказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Юрий Поляков.

Кроме торжественной части был и деловой завтрак. В таком формате провели заседание коллегии краевого департамента потребительской сферы. Обсудили динамику цен, инвестиции и перспективы отрасли.

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